Как решить уравнение 6,793x+0,007x+1\5x=7042
Математика
Как решить уравнение 6,793x+0,007x+1\5x=7042
Ответ(ы):
Гость:
1/5=0,2 6,793х+0,007х+0,2х=7042 7х=7042 х=1006
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