Помогите Срочно, Друзьяшки!

Английский язык
Помогите Срочно, Друзьяшки!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)broke 2)drank 3)had 4)did 5)put 6)met 7)sat 8)told 9)gave 10)slept
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