Как решить уравнения с помощью теоремы виета

Алгебра
Как решить уравнения с помощью теоремы виета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ax^2 + bx + c = 0 Приводим к приведенному квадратному уравнению: x^2 + (b/a)x + c/a = 0 p = b/a, q = c/a По теореме Виета: x1 + x2 = -p, x1*x2 = q
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