Как решить уравнения с помощью теоремы виета
Алгебра
Как решить уравнения с помощью теоремы виета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ax^2 + bx + c = 0 Приводим к приведенному квадратному уравнению: x^2 + (b/a)x + c/a = 0 p = b/a, q = c/a По теореме Виета: x1 + x2 = -p, x1*x2 = q
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Другие предметы
Музыка
Математика
Помогите решить задачу даю 50 баллов.СРОЧНО ПРОШУ!(за ответ и за выбор лучшего отве??а) Товар массой в 13,3 т распределили на три автомашины. На ...