Тести до твору русалонька із 7-в

Гость: Гость:

1. Хто втішив Софійку під час її сумних роздумів про Русалоньку і Принца? А Сніжана В Сашко Б Мама Г Ірка Завадчук 2. Ким працювала Сніжана? А Вчителькою В Медсестрою Б Інженером Г Лікарем-травматологом 3. Як звали кота баби Валі? А Мурзиком В Фантиком Б Сірком Г Чорнишем 4. Хто надіється зібрати «стартовий капітал», щоб розкрутитися в бізнесі? А Вадим В Софія Б Сніжана Г Сашко 5. Вадим казав про те, що його рід… А Проклятий В Дружний Б Щасливий Г Несерйозний 6. Яку річ мала намір показати Сніжана Валентинові на оглядинах? А Плаття В Коралі Б Туфлі Г Гітару 7. Вперше Софійка перемістилася у часі і зустрілася там із… А Сашком В Вадимом Б Сином Валентина Г Міщенком 8. Що передала Софійці Вадимова бабуся? А Коралі В Стару фотографію Б Щоденник Г Гроші 9. Софійка за допомогою коралів і шафи намагалася зрозуміти, що сталося з Гордієм Кулаківським. Було це… А Взимку В Навесні Б Влітку Г Восени 10. Сашко намагався допомогти Софійці і зустрівся з підозрілим типом, який заявив, що «коралі нібито…» А Приніс Сашко В Купив у ломбарді Б Знайшов Вад Г Дала Вадова бабуся 11. Що Вадим ховав у шухляду, коли Софійка зайшла до нього? А Гроші В Коралі Б Квитанції Г Документи 12. Що найперше кинулося у вічі Софійці, коли вона побачила Гордія Кулаківського? А Сива борода В Добрі очі Б Кошлаті брови Г Руда борода Правильні відповіді: 1.А 2.Г 3.В 4.Г 5.А 6.В 7.Б 8.В 9.А 10.Б 11.В 12.Г