Тести до твору русалонька із 7-в

Українська література
Тести до твору русалонька із 7-в
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Хто втішив Софійку під час її сумних роздумів про Русалоньку і Принца?    А Сніжана                                                    В Сашко     Б Мама                                                         Г Ірка Завадчук 2. Ким працювала Сніжана?    А Вчителькою                                             В Медсестрою     Б Інженером                                                Г Лікарем-травматологом 3. Як звали кота баби Валі?    А Мурзиком                                                В Фантиком     Б Сірком                                                      Г Чорнишем 4. Хто надіється зібрати «стартовий капітал», щоб розкрутитися в бізнесі?    А Вадим                                                       В Софія     Б Сніжана                                                    Г Сашко 5. Вадим казав про те, що його рід…   А Проклятий                                                В Дружний    Б Щасливий                                                  Г Несерйозний 6. Яку річ мала намір показати Сніжана Валентинові на оглядинах?   А Плаття                                                      В Коралі    Б Туфлі                                                         Г Гітару 7. Вперше Софійка перемістилася у часі і зустрілася там із…   А Сашком                                                     В Вадимом    Б Сином Валентина                                     Г Міщенком 8. Що передала Софійці Вадимова бабуся?   А Коралі                                                        В Стару фотографію    Б Щоденник                                                  Г Гроші 9. Софійка за допомогою коралів і шафи намагалася зрозуміти, що сталося з Гордієм Кулаківським. Було це…   А Взимку                                                       В Навесні    Б Влітку                                                         Г Восени 10. Сашко намагався допомогти Софійці і зустрівся з підозрілим типом, який заявив, що «коралі нібито…»   А Приніс Сашко                                            В Купив у ломбарді    Б Знайшов Вад                                               Г Дала Вадова бабуся 11. Що Вадим ховав у шухляду, коли Софійка зайшла до нього?   А Гроші                                                          В Коралі    Б Квитанції                                                     Г Документи 12. Що найперше кинулося у вічі Софійці, коли вона побачила Гордія Кулаківського?   А Сива борода                                                В Добрі очі    Б Кошлаті брови                                             Г Руда борода   Правильні відповіді: 1.А 2.Г 3.В 4.Г 5.А 6.В 7.Б 8.В 9.А 10.Б 11.В 12.Г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребятушки помагите перевести тексты:3 плииииз...
Ответить
Русский язык
Помогите составить предложение на тему ,,цветущая верба,,
Ответить
Математика
Как в стодбик разделить 7,9 на 316
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАААА!!!!!!!!
Ответить
Литература
1)Отличительная черта характера Данко 2)Отношение к жизни Данко 3)Легенда и современность Данко 4)Поступки, совершаемые героями Данко 5)Отн...
Ответить