Упростить и решить выражение. Плиз развернутый ответ.
Алгебра
Упростить и решить выражение. Плиз развернутый ответ.
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