КРАТКУЮ ЗАПИСЬ ПЖ На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом- 345 ц. С первого участка собрали в 21 раз больше пшеницы, чем посеяли, а со второго -в 24 раза больше, чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Математика

КРАТКУЮ ЗАПИСЬ ПЖ На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом- 345 ц. С первого участка собрали в 21 раз больше пшеницы, чем посеяли, а со второго -в 24 раза больше, чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Автор: Гость