КРАТКУЮ ЗАПИСЬ ПЖ На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом- 345 ц. С первого участка собрали в 21 раз больше пшеницы, чем посеяли, а со второго -в 24 раза больше, чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?
Математика
КРАТКУЮ ЗАПИСЬ ПЖ На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом- 345 ц. С первого участка собрали в 21 раз больше пшеницы, чем посеяли, а со второго -в 24 раза больше, чем посеяли. Сколько пшеницы собрали с двух участков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
314*21=6594ц 1 участок 345*24=8280ц 2 участок 8280+6594=14874ц=1487т 4ц
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