Помогите пожалуйста Номер 47

Русский язык
Помогите пожалуйста Номер 47
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Автор: Гость
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Гость:
Сладкоежка сладкое сладок сладенько сладенький слава прославленный славились  удивление дивный удивленный  освещенный свет светлый светло святой посвященный 
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