Запиши текст за поданим початком 5-7речень.Початок:Скоро настануть канікули.Я мрію провести їх так.Допоможіть, будь ласка.
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Запиши текст за поданим початком 5-7речень.Початок:Скоро настануть канікули.Я мрію провести їх так.Допоможіть, будь ласка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скоро настануть канікули. Я мрію провести їх так - хочу поїхати за кордон, побачити цікаві архітектурні пам'ятки. Найцікавіша для мене - Англія. Хочу побачити Лондон, відчути подих холодного моря і подивитись на величну споруду - Біг Бен. Іще мені подобається Франція. Хочу побувати у Парижі, і подивитись навколо з висоти Ейфелевої вежі. Також я люблю Німеччину: мені подобається німецька мова і я дуже хочу спробувати поговорити на ній з німцями. Ось так я хочу провести свої цікаві і незабутні канікули.
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