Образуйте прилагательные от существительных лето, зима, радость. Составьте и запишите с вопросами словосочетания существительных жара, холод, известие с образованными прилагательными. Определите род, число, падеж каждого прилаг...

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Образуйте прилагательные от существительных лето, зима, радость. Составьте и запишите с вопросами словосочетания существительных жара, холод, известие с образованными прилагательными. Определите род, число, падеж каждого прилагательного.

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