Образуйте прилагательные от существительных лето, зима, радость. Составьте и запишите с вопросами словосочетания существительных жара, холод, известие с образованными прилагательными. Определите род, число, падеж каждого прилаг...
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Образуйте прилагательные от существительных лето, зима, радость. Составьте и запишите с вопросами словосочетания существительных жара, холод, известие с образованными прилагательными. Определите род, число, падеж каждого прилагательного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летняя(жен.род,ед.ч.,И.п.) жара, Зимний(муж.род,ед.ч.,И.п.) холод, Радостное(сред.род,ед.ч.,И.п.) известие.
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