Как решить уровнение 35/x+5 = 7/15?
Математика
Как решить уровнение 35/x+5 = 7/15?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35*15=7*(х+5) 7х+35=525 7х=525-35 7х=490 х=490/7 х=70
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