Каковы на ваш взгляд причины,влияющие на численность и культуру народов? Подумайте,каким образом можно спасти малочисленные народы от исчезновения?

Обществознание

Каковы на ваш взгляд причины,влияющие на численность и культуру народов? Подумайте,каким образом можно спасти малочисленные народы от исчезновения?

Автор: Гость