Каковы на ваш взгляд причины,влияющие на численность и культуру народов? Подумайте,каким образом можно спасти малочисленные народы от исчезновения?
Обществознание
Каковы на ваш взгляд причины,влияющие на численность и культуру народов? Подумайте,каким образом можно спасти малочисленные народы от исчезновения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых это причины природный во вторых экологический третьих антропогенные Чтобы спасти народы от исчезновения сильное государство эти страны должны их поддерживать
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