Кого у древних славян называли волхвами? Выберите один ответ: 1.иноземных купцов 2.жрецов и прорицателей 3.племенных вождей
История
Кого у древних славян называли волхвами? Выберите один ответ: 1.иноземных купцов 2.жрецов и прорицателей 3.племенных вождей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант два - Жрецы и прорицатели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Смешали 2 кг воды, находящейся при температуре 15 градусов и 3 кг воды находящейся п??и 40 градусах. Определите температуру полученной смеси.
История
В ряду причин, побудивших Александра 1 приступить к разработке проектов либеральных реформ, было влияние Выберите один ответ: 1.Идей Просвещени...