Кого у древних славян называли волхвами? Выберите один ответ: 1.иноземных купцов 2.жрецов и прорицателей 3.племенных вождей

История

Кого у древних славян называли волхвами? Выберите один ответ: 1.иноземных купцов 2.жрецов и прорицателей 3.племенных вождей

Автор: Гость