Кого у древних славян называли волхвами? Выберите один ответ: 1.иноземных купцов 2.жрецов и прорицателей 3.племенных вождей

История
Кого у древних славян называли волхвами? Выберите один ответ: 1.иноземных купцов 2.жрецов и прорицателей 3.племенных вождей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант два - Жрецы и прорицатели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Составить схему управления церковью при Петре I.Очень нужно,помогите!!!!
Ответить
Английский язык
Как правильно вставлять глаголы is am are
Ответить
Физика
Смешали 2 кг воды, находящейся при температуре 15 градусов и 3 кг воды находящейся п??и 40 градусах. Определите температуру полученной смеси.
Ответить
История
В ряду причин, побудивших Александра 1 приступить к разработке проектов либеральных реформ, было влияние Выберите один ответ: 1.Идей Просвещени...
Ответить
Русский язык
Выписать из художественной литературы 10 предложений с частицам не Только не с других ответов в интернете
Ответить