Как правильно вставлять глаголы is am are
Английский язык
Как правильно вставлять глаголы is am are
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He, she, it - is. I - am. You, we, they - are.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Смешали 2 кг воды, находящейся при температуре 15 градусов и 3 кг воды находящейся п??и 40 градусах. Определите температуру полученной смеси.
История
В ряду причин, побудивших Александра 1 приступить к разработке проектов либеральных реформ, было влияние Выберите один ответ: 1.Идей Просвещени...
Русский язык
Выписать из художественной литературы 10 предложений с частицам не Только не с других ответов в интернете
Физика
СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Два велосипедиста преодолели одинаковую дистанцию 18 км за разное время. Первый затратил 30 мин, а втор...