СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Два велосипедиста преодолели одинаковую дистанцию 18 км за разное время. Первый затратил 30 мин, а второй -1500 с. Сравните скорости велосипедистов. 1) у первого скорость на 6 м/с бо...

Физика

СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Два велосипедиста преодолели одинаковую дистанцию 18 км за разное время. Первый затратил 30 мин, а второй -1500 с. Сравните скорости велосипедистов. 1) у первого скорость на 6 м/с больше. 2) у второго скорость на 6 м/с больше. 3) у первого скорость на 2 м/с больше. 4) у второго скорость на 2 м/с больше.

Автор: Гость