СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Два велосипедиста преодолели одинаковую дистанцию 18 км за разное время. Первый затратил 30 мин, а второй -1500 с. Сравните скорости велосипедистов. 1) у первого скорость на 6 м/с бо...
Физика
СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Два велосипедиста преодолели одинаковую дистанцию 18 км за разное время. Первый затратил 30 мин, а второй -1500 с. Сравните скорости велосипедистов. 1) у первого скорость на 6 м/с больше. 2) у второго скорость на 6 м/с больше. 3) у первого скорость на 2 м/с больше. 4) у второго скорость на 2 м/с больше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Так как скорость первого равна 18 000 м/1800 с=10 м/с,а скорость второго равна 18 000 м / 1500 с=12 м/с.Значит у второго скорость на 2 м/с больше.
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