Какое событие считается первым крупным событием гражданской войны? а)наступлени?? Краснова на Петроград б)Наступление Колчака на восточном фронте в)мятеж чехословацкого корпуса
История
Какое событие считается первым крупным событием гражданской войны? а)наступлени?? Краснова на Петроград б)Наступление Колчака на восточном фронте в)мятеж чехословацкого корпуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А наступления красного на Петроград
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