Какое событие считается первым крупным событием гражданской войны? а)наступлени?? Краснова на Петроград б)Наступление Колчака на восточном фронте в)мятеж чехословацкого корпуса

История
Какое событие считается первым крупным событием гражданской войны? а)наступлени?? Краснова на Петроград б)Наступление Колчака на восточном фронте в)мятеж чехословацкого корпуса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А наступления красного на Петроград
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мельник пришёл на мельницу,увидел 3 мешка,на каждом сидит по 2 кошки.сколько ног на мельнице?
Ответить
Алгебра
16a^2+24a+9=0 - разложить на множители , используя D
Ответить
Химия
Эквивалентная масса металла составляет 28 г/моль. Определите объем водорода, выделившегося в результате реакции 11,2 г данного металла с избытк...
Ответить
Информатика
Музыкальный фрагмент был передан в город А за 54с затем этот же фрагмент оцифравал?? повторно с разрешением в 3 р ниже чем и чистота дискритизации ...
Ответить
Алгебра
A-b/a²+ab - a+3b²/ab+b² + a+b/ab=0 доказать что ответ правильный
Ответить