Музыкальный фрагмент был передан в город А за 54с затем этот же фрагмент оцифравал?? повторно с разрешением в 3 р ниже чем и чистота дискритизации в 4 р выше чем в 1 раз полученный фрагмент бы л передан в гарод В за 36 с во ско...

Информатика
Музыкальный фрагмент был передан в город А за 54с затем этот же фрагмент оцифравал?? повторно с разрешением в 3 р ниже чем и чистота дискритизации в 4 р выше чем в 1 раз полученный фрагмент бы л передан в гарод В за 36 с во сколько раз пропускная способность канала в город В больше пропускной спобности в город А
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