(11) А + Б = 82 кг вместе. А + В = 83 кг вместе. Б + В = 85 кг вместе. Найти вес мальчиков. P.S. А - Андрей, Б - Боря, В - Витя (13) С самой мал. струйкой воды за сутки вытекает 150 мл воды. Сколько денег утечёт через один...

Математика
(11) А + Б = 82 кг вместе. А + В = 83 кг вместе. Б + В = 85 кг вместе. Найти вес мальчиков. P.S. А - Андрей, Б - Боря, В - Витя (13) С самой мал. струйкой воды за сутки вытекает 150 мл воды. Сколько денег утечёт через один неисправный кран, если 1 кубический метр воды, стоимостью 1, 5 р?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 41+41=82 2) 41+42=83 3) 42+43=85 Андрей - 41, Витя - 42, Боря - 43
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