(11) А + Б = 82 кг вместе. А + В = 83 кг вместе. Б + В = 85 кг вместе. Найти вес мальчиков. P.S. А - Андрей, Б - Боря, В - Витя (13) С самой мал. струйкой воды за сутки вытекает 150 мл воды. Сколько денег утечёт через один...

Математика

(11) А + Б = 82 кг вместе. А + В = 83 кг вместе. Б + В = 85 кг вместе. Найти вес мальчиков. P.S. А - Андрей, Б - Боря, В - Витя (13) С самой мал. струйкой воды за сутки вытекает 150 мл воды. Сколько денег утечёт через один неисправный кран, если 1 кубический метр воды, стоимостью 1, 5 р?

Автор: Гость