С кем из персонажей связан любовный конфликт в камедии недоросоль

Литература
С кем из персонажей связан любовный конфликт в камедии недоросоль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Софья,Митрофанушка,Милон и Скотинин
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