Перечислите основные типы отношений между животными разных типов(Кратко 4-5 приме??ов)

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Перечислите основные типы отношений между животными разных типов(Кратко 4-5 приме??ов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
00 – нейтральные - - – взаимовредные - 0 – вреднонейтральные ++ – взаимополезные +0 – полезнонейтральные +- – полезновредные -Положительное — один организм получает пользу за счёт другого. -Отрицательное — организму причиняется вред из-за другого. -Нейтральное — другой никак не влияет на организм.
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