Перечислите основные типы отношений между животными разных типов(Кратко 4-5 приме??ов)

Гость: Гость:

00 – нейтральные - - – взаимовредные - 0 – вреднонейтральные ++ – взаимополезные +0 – полезнонейтральные +- – полезновредные -Положительное — один организм получает пользу за счёт другого. -Отрицательное — организму причиняется вред из-за другого. -Нейтральное — другой никак не влияет на организм.