Пж решыте 1) числа 16; 64; 256; в виде степени с основанием 4, 2)числа 0,09; 0,027; 0,00243 в виде степени с основанием 0,3; только об`яснитэ как делать
Алгебра
Пж решыте 1) числа 16; 64; 256; в виде степени с основанием 4, 2)числа 0,09; 0,027; 0,00243 в виде степени с основанием 0,3; только об`яснитэ как делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4^2. 4^3 4^4 2)0,3^2 0,3^3. 0.3^4 При возведении числа в степень нужно умножить это число на само себя столько раз,сколько указывет показатель степени.Например:4^2 (четыре во второй степени)=4*4=16 4^3=4*4*4=64
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