Какую из реформ осуществил Петр I Выберите один ответ: 1.учредил министерства; 2.учредил коллегии; 3.учредил приказы;
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Какую из реформ осуществил Петр I Выберите один ответ: 1.учредил министерства; 2.учредил коллегии; 3.учредил приказы;
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ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3.
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