3 человека играли в шашки.всего было сьиграно 3 партии.сколько партий сьиграл кажд??й ,если все сыграли поровну?

Математика
3 человека играли в шашки.всего было сьиграно 3 партии.сколько партий сьиграл кажд??й ,если все сыграли поровну?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый сыграл по 2 партии
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