3 человека играли в шашки.всего было сьиграно 3 партии.сколько партий сьиграл кажд??й ,если все сыграли поровну?

Математика

3 человека играли в шашки.всего было сьиграно 3 партии.сколько партий сьиграл кажд??й ,если все сыграли поровну?

Автор: Гость