Вместо звездочки в записи 173* поставте такую цифру,чтобы полученное число было кратно3(рассмотрите все возможные варианты)
Математика
Вместо звездочки в записи 173* поставте такую цифру,чтобы полученное число было кратно3(рассмотрите все возможные варианты)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1731, 1734, 1737 правило- если сумма числа делится на 3 то и само число делится на 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Физика
Чи змінюється під час охолодження шматка заліза його об'м,маса,густина,а також середня швидкість руху молекул?
Обществознание