Вместо звездочки в записи 173* поставте такую цифру,чтобы полученное число было кратно3(рассмотрите все возможные варианты)

Математика
Вместо звездочки в записи 173* поставте такую цифру,чтобы полученное число было кратно3(рассмотрите все возможные варианты)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1731, 1734, 1737 правило-  если сумма числа делится на 3 то и само число делится на 3
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