Чи змінюється під час охолодження шматка заліза його об'м,маса,густина,а також середня швидкість руху молекул?
Физика
Чи змінюється під час охолодження шматка заліза його об'м,маса,густина,а також середня швидкість руху молекул?
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