Задание 4.Используя различные суффиксы, от данных слов образуйте прилагательные, ??атем составьте словосочетания по способу согласования: Интеллект, творчество, информация, консультация, практика, университет, прогресс, функция...
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Задание 4.Используя различные суффиксы, от данных слов образуйте прилагательные, ??атем составьте словосочетания по способу согласования: Интеллект, творчество, информация, консультация, практика, университет, прогресс, функция.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интеллекту(ал)ь(н)ый, творче(ск)ий, информаци(онн)ый, консультаци(онн)ый, практи(че)(ск)ий, университет(ск)ий, прогрессиру(ющ)ий, функциониру(ющ)ий. В скобках суффиксы.Возможно, какие-то пропустила.
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