Из-за чего в лесотундре деревья растут редко и на большом расстоянии друг от друга? 1) потому что там господствуют мхи и лишайники 2) из-за нехватки тепла 3) из-за полярного дня и ночи 4) из-за того, что из-за мерзлоты корн...

География

Из-за чего в лесотундре деревья растут редко и на большом расстоянии друг от друга? 1) потому что там господствуют мхи и лишайники 2) из-за нехватки тепла 3) из-за полярного дня и ночи 4) из-за того, что из-за мерзлоты корни их простираются в ширь

Автор: Гость