Из-за чего в лесотундре деревья растут редко и на большом расстоянии друг от друга? 1) потому что там господствуют мхи и лишайники 2) из-за нехватки тепла 3) из-за полярного дня и ночи 4) из-за того, что из-за мерзлоты корн...

География
Из-за чего в лесотундре деревья растут редко и на большом расстоянии друг от друга? 1) потому что там господствуют мхи и лишайники 2) из-за нехватки тепла 3) из-за полярного дня и ночи 4) из-за того, что из-за мерзлоты корни их простираются в ширь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за того,что из-за мерзлоты корни их простираются в ширь. Пудамай,это же ЛесоТундра. там довольнатоки холодновато. (4)
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