Используя материалы орфоэпического словарика затранскрибируйте следующие имена существительные ГИБДД,купе,профессор,термин,фанера. Срочно!!! Заранее спасибо.

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Используя материалы орфоэпического словарика затранскрибируйте следующие имена существительные ГИБДД,купе,профессор,термин,фанера. Срочно!!! Заранее спасибо.
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