Составь и запиши предложения.Образец: You like to sing at home
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Составь и запиши предложения.Образец: You like to sing at home
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do like play a tennis?
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