Составь и запиши предложения.Образец: You like to sing at home

Английский язык
Составь и запиши предложения.Образец: You like to sing at home
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Автор: Гость
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Гость:
Do like play a tennis?
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