Ребята помогите с французским 8 класс 1 номер А

Французский язык
Ребята помогите с французским 8 класс 1 номер А
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