Сочинение на тему история книги срочно))

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Книга — наш друг и советчик Мы ходим в школу, учимся читать и писать, начинаем “дружить” с книгами. Что может быть занимательнее, чем чтение хорошей книги? Читая, попадаешь в таинственный и волшебный мир, переносишься в далекое прошлое или будущее. Наша учительница говорит, что книги отвечают на многие наши вопросы, заставляют думать и сопереживать героям. Я очень люблю читать книги современных авторов: Распутина, Белова, Астафьева; они рассказывают о наших сверстниках, показывают, как поступают ребята в той или иной ситуации, какие проблемы встают перед ними. Мне очень нравится герой рассказа Валентина Распутина “Уроки французского”. Писатель показывает одаренного мальчика, которому сложно живется. Поражает сила воли ребенка. Меня поразила фраза мальчика, что он не представляет себе, что можно прийти в школу, не выучив какой-то урок. А что делается сегодня в школе? Многие ребята месяцами не делают заданий, надеются на товарищей, соседей по парте, что те дадут списать, помогут на контрольной. Книг много, они учат нас наукам, помогают ориентироваться в жизни. Я люблю читать книги, это помогает в учебе.