Развитие городов обусловлено влиянием самых разнообразных экологических фактор??в, среди которых основными не являются: а)географическое положение б )гидрологические и климатические условия в)особенности рельефа г ) видовое раз...
Биология
Развитие городов обусловлено влиянием самых разнообразных экологических фактор??в, среди которых основными не являются: а)географическое положение б )гидрологические и климатические условия в)особенности рельефа г ) видовое разнообразие обоснуйте свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видовое разнообразие, так как все люди - это один вид хомо сапиенс
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