Крестьянин на базаре купил лошадь, корову и овцу. За лошадь он отдал 5/8 своих денег, за корову – 1/2 того, что отдал за лошадь, а за овцу остальные 5 рублей. Сколько было денег у крестьянина, и что стоят лошадь и корова?

Математика
Крестьянин на базаре купил лошадь, корову и овцу. За лошадь он отдал 5/8 своих денег, за корову – 1/2 того, что отдал за лошадь, а за овцу остальные 5 рублей. Сколько было денег у крестьянина, и что стоят лошадь и корова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За лошадь крестьянин отдал 5/8 денег, которые у него были. За корову - 1/2 от цены лошади, то есть: 1/2 * 5/8 = 5/16 всех денег. Тогда за лошадь и корову он отдал:                        5/8 + 5/16 = 10/16 + 5/16 = 15/16 всех денег. Очевидно, что всего денег было 16/16, значит:                        16/16 - 15/16 = 1/16 всех денег стоит овца. Но овца стоит 5 рублей, следовательно:      Лошадь стоит 10/16, то есть 10 * 1/16 = 10 * 5 = 50 (руб.) Корова стоит    5/16, то есть   5 * 1/16 = 5 * 5 = 25 (руб.) Овца, соответственно, стоит 5 руб. А всего денег у крестьянина было: 50 + 25 + 5 = 80 (руб.)  Ответ: денег было 80 руб., лошадь стоит 50 руб., корова стоит 25 руб.             
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