Помогите, пожалуйста, с английским. надо все задания сделать
Английский язык
Помогите, пожалуйста, с английским. надо все задания сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42.1 - 2 - bring 3 take 4 take 5 bring 6 take 42.2 - 2e 3b 4a 5d 42.3 - 1 take 2 bring 3 take 4 take. bring 42.4 - 1 bring back. take 2 bring back. take 3 take/ bring back
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