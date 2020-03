Помогите, пожалуйста, с английским. надо все задания сделать

Гость: Гость:

42.1 - 2 - bring 3 take 4 take 5 bring 6 take 42.2 - 2e 3b 4a 5d 42.3 - 1 take 2 bring 3 take 4 take. bring 42.4 - 1 bring back. take 2 bring back. take 3 take/ bring back