Напешите текст с рицептом еди. очень надо

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Рецепт приготовления омлета. Два яйца взбить, добавить соль по вкусу и полстакана молока. Нагреть растительное масло на сковороде в течении двух минут. Выливаем смесь из яиц и молока на сковородку и накрываем крышкой, давая прожариться в течении пяти минут. Подавать на стол горячим. Приятного аппетита!