В первом ящике было в 5 раз больше мандаринов, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 16 кг мандаринов, а во второй положили 12 кг, то в двух ящиках стало мандаринов поровну. Сколько мандаринов было в каждом ящике сначала?

Алгебра

В первом ящике было в 5 раз больше мандаринов, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 16 кг мандаринов, а во второй положили 12 кг, то в двух ящиках стало мандаринов поровну. Сколько мандаринов было в каждом ящике сначала?

Автор: Гость