В первом ящике было в 5 раз больше мандаринов, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 16 кг мандаринов, а во второй положили 12 кг, то в двух ящиках стало мандаринов поровну. Сколько мандаринов было в каждом ящике сначала?

Алгебра
В первом ящике было в 5 раз больше мандаринов, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 16 кг мандаринов, а во второй положили 12 кг, то в двух ящиках стало мандаринов поровну. Сколько мандаринов было в каждом ящике сначала?
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