15 баллов. 1)Наступила ночь в лесу. 2)По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз, хлопьями осыпается лёгкий серебряный иней. 3)В тёмном высоком небе видимо-невидимо рассыпались яркие зимние звёзды. 4)Тихо, беззвучно...

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15 баллов. 1)Наступила ночь в лесу. 2)По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз, хлопьями осыпается лёгкий серебряный иней. 3)В тёмном высоком небе видимо-невидимо рассыпались яркие зимние звёзды. 4)Тихо, беззвучно в зимнем лесу и на лесных снежных полянах. 5)Но и в морозные зимние ночи продолжается скрытая жизнь в лесу. 6)Вот хрустнула и сломалась мёрзлая ветка — это пробежал под деревьями, мягко подпрыгивая, заяц-беляк. 7)Вот что-то ухнуло и страшно вдруг захохотало: где-то закричал филин. 8)Завыли и замолчали волки. 9)По алмазной скатерти снегов, оставляя узоры следов, пробегают лёгкие ласки, охотятся за мышами хорьки, бесшумно пролетают над снежными сугробами совы. 10)Как сказочный часовой, уселся на голом суку головастый серый совёнок. 11)В ночной темноте он один слышит и видит, как идёт в зимнем лесу скрытая от людей жизнь. Задания: 1.Указать номера СБП. 2.Указать номера предложений с деепричастными оборотами. 3.Указать номера предложений с сравнениями. 4.Указать номера предложений с причастными оборотами. 5.Выписать слова с дефисом и объяснить.

Автор: Гость