Спражэнне дзеяслова "здасца"

Беларуская мова
Спражэнне дзеяслова "здасца"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть, вы имели ввиду слово "сдаться" ? Тогда это первое спряжение, так как слово оканчивается на "ать".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Корень из 160×6,4=? Помогиите))))
Ответить
Физика
Чи змінюється під час охолодження шматка заліза його об'м,маса,густина,а також середня швидкість руху молекул?
Ответить
Обществознание
Что значит быть духовно богатым человеком?мини сочинение
Ответить
Русский язык
15 баллов. 1)Наступила ночь в лесу. 2)По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз, хлопьями осыпается лёгкий серебряный иней. 3)В тёмном...
Ответить
Алгебра
В первом ящике было в 5 раз больше мандаринов, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 16 кг мандаринов, а во второй положили 12 кг, то в двух ...
Ответить