Спражэнне дзеяслова "здасца"
Беларуская мова
Спражэнне дзеяслова "здасца"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть, вы имели ввиду слово "сдаться" ? Тогда это первое спряжение, так как слово оканчивается на "ать".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Чи змінюється під час охолодження шматка заліза його об'м,маса,густина,а також середня швидкість руху молекул?
Обществознание
Русский язык
15 баллов. 1)Наступила ночь в лесу. 2)По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз, хлопьями осыпается лёгкий серебряный иней. 3)В тёмном...