Помогите составить 5-7 памяток поведение в общественных местах с употреблением г??агола не
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Помогите составить 5-7 памяток поведение в общественных местах с употреблением г??агола не
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не курить, не сорить, не ругаться матом, не лезть вне очереди, не скандалить, не входить без стука
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