В каком году СССР создал собственное атомное оружие: Выберите один ответ: 1.в 1949 2.в 1947 г. 3.в 1945 г.

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В каком году СССР создал собственное атомное оружие: Выберите один ответ: 1.в 1949 2.в 1947 г. 3.в 1945 г.
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Гость:
СССР создала собственное атомное оружие в 1949-м году
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