Помогите плиз под цифрами 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9

Математика
Помогите плиз под цифрами 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)б 2)в 3)в 4)36 Остальное очень плохо видно
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