Какие науки развивались в Византии особенно успешно??
История
Какие науки развивались в Византии особенно успешно??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особенно успешно в Византии развивалась история. Яркие интересные сочинения историков Прокопия Кесарийского (VI век), Льва Дьякона ( X век), Дуки ( XIV век) создавались на основе документов, рассказов очевидцев, личных наблюдений.
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