Какие науки развивались в Византии особенно успешно??

Гость: Гость:

Особенно успешно в Византии развивалась история. Яркие интересные сочинения историков Прокопия Кесарийского (VI век), Льва Дьякона ( X век), Дуки ( XIV век) создавались на основе документов, рассказов очевидцев, личных наблюдений.