Что служит средой обитания для грибов паразитов? а) водная среда б) почвенная среда в) воздушная среда г) другой организм Заранее большое спасибо!

Биология
Что служит средой обитания для грибов паразитов? а) водная среда б) почвенная среда в) воздушная среда г) другой организм Заранее большое спасибо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) водная среда .............................................
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