A-b/a²+ab - a+3b²/ab+b² + a+b/ab=0 доказать что ответ правильный

Гость: Гость:

A² +ab =a(a +b) ab +b² =b(a +b) общий знаменатель ab(a +b) (b(a -b) -a(a +3b) +(a +b)(a+b)) /ab(a +b) =0 (ab -b² -a² -3ab +a² +2ab +b²) /ab(a +b) =0 (3ab -3ab) /ab(a +b) =0 отсюда получаем, что: 0 =0, что и требовалось доказать