Мельник пришёл на мельницу,увидел 3 мешка,на каждом сидит по 2 кошки.сколько ног на мельнице?

Математика

Мельник пришёл на мельницу,увидел 3 мешка,на каждом сидит по 2 кошки.сколько ног на мельнице?

Автор: Гость