Мельник пришёл на мельницу,увидел 3 мешка,на каждом сидит по 2 кошки.сколько ног на мельнице?
Математика
Мельник пришёл на мельницу,увидел 3 мешка,на каждом сидит по 2 кошки.сколько ног на мельнице?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ноги мельника+12 лап кошек.
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