16a^2+24a+9=0 - разложить на множители , используя D
Алгебра
16a^2+24a+9=0 - разложить на множители , используя D
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