16a^2+24a+9=0 - разложить на множители , используя D

Алгебра
16a^2+24a+9=0 - разложить на множители , используя D
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все, изи, спрашивай, если что)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Эквивалентная масса металла составляет 28 г/моль. Определите объем водорода, выделившегося в результате реакции 11,2 г данного металла с избытк...
Ответить
Информатика
Музыкальный фрагмент был передан в город А за 54с затем этот же фрагмент оцифравал?? повторно с разрешением в 3 р ниже чем и чистота дискритизации ...
Ответить
Алгебра
A-b/a²+ab - a+3b²/ab+b² + a+b/ab=0 доказать что ответ правильный
Ответить
История
Какие науки развивались в Византии особенно успешно??
Ответить
Биология
Что служит средой обитания для грибов паразитов? а) водная среда б) почвенная среда в) воздушная среда г) другой организм Заранее большое спа...
Ответить