Эквивалентная масса металла составляет 28 г/моль. Определите объем водорода, выделившегося в результате реакции 11,2 г данного металла с избытком кислоты (н. у.).

Химия

Эквивалентная масса металла составляет 28 г/моль. Определите объем водорода, выделившегося в результате реакции 11,2 г данного металла с избытком кислоты (н. у.).

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