Эквивалентная масса металла составляет 28 г/моль. Определите объем водорода, выделившегося в результате реакции 11,2 г данного металла с избытком кислоты (н. у.).
Химия
Эквивалентная масса металла составляет 28 г/моль. Определите объем водорода, выделившегося в результате реакции 11,2 г данного металла с избытком кислоты (н. у.).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Me) : V(H2) = Mэ(Me) : Vэ(H2) m(Me) : 135,6 = 23 : 11,2 m(Me)=278,5г- если объем в литрах
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