Помогите хотя бы чем сможете(только не из поисковиков) 1)Что такое аграрное общес??во и его признаки 2)Что такое индустриальное общество и его признаки 3)Что такое национализм 4)Что такое реформа и революция(+сравнить,приме...

История

Помогите хотя бы чем сможете(только не из поисковиков) 1)Что такое аграрное общес??во и его признаки 2)Что такое индустриальное общество и его признаки 3)Что такое национализм 4)Что такое реформа и революция(+сравнить,примерно 3 пункта) 5)Что такое наполеон. войны и какие они имели последствия для Европы мира.

Автор: Гость