Помогите хотя бы чем сможете(только не из поисковиков) 1)Что такое аграрное общес??во и его признаки 2)Что такое индустриальное общество и его признаки 3)Что такое национализм 4)Что такое реформа и революция(+сравнить,приме...
История
Помогите хотя бы чем сможете(только не из поисковиков) 1)Что такое аграрное общес??во и его признаки 2)Что такое индустриальное общество и его признаки 3)Что такое национализм 4)Что такое реформа и революция(+сравнить,примерно 3 пункта) 5)Что такое наполеон. войны и какие они имели последствия для Европы мира.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Аграрное общество- вид общества, в котором преобладает сельское хозяйство и ручной труд, признаки которого являются: соблюдение традиций и обычаев, ручной труд. 2)Индустриальное общество- общество, в котором господствуют технологии, ручной труд заменен машиным, заводское и фабричное производсво. 3) Национализм - идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства. 4)Реформа- умеренное переустройство/ изменения общественной жизни. Революция- более радикальное и масшатабное, глубокое изменения в сфере общества.
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