В ряду причин, побудивших Александра 1 приступить к разработке проектов либеральных реформ, было влияние Выберите один ответ: 1.Идей Просвещения. 2.теории «официальной народности». 3.идей славянофильства.

История

В ряду причин, побудивших Александра 1 приступить к разработке проектов либеральных реформ, было влияние Выберите один ответ: 1.Идей Просвещения. 2.теории «официальной народности». 3.идей славянофильства.

Автор: Гость