Смешали 2 кг воды, находящейся при температуре 15 градусов и 3 кг воды находящейся п??и 40 градусах. Определите температуру полученной смеси.

Гость: Гость:

Q1=Q2 - температура смеси Q1=cm1(t1-t) - Формула количества теплоты для первого Q2=cm2(t-t1) - Формула количества теплоты для второго cm1(t2-t1) = cm2(t2-t1) c можно сократить m1(t1-t) = m2(t-t1) 2(15-t) = 3(t-40) 30-2t=3t-120 -5t=-150 5t=150 t=30