Смешали 2 кг воды, находящейся при температуре 15 градусов и 3 кг воды находящейся п??и 40 градусах. Определите температуру полученной смеси.
Физика
Смешали 2 кг воды, находящейся при температуре 15 градусов и 3 кг воды находящейся п??и 40 градусах. Определите температуру полученной смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=Q2 - температура смеси Q1=cm1(t1-t) - Формула количества теплоты для первого Q2=cm2(t-t1) - Формула количества теплоты для второго cm1(t2-t1) = cm2(t2-t1) c можно сократить m1(t1-t) = m2(t-t1) 2(15-t) = 3(t-40) 30-2t=3t-120 -5t=-150 5t=150 t=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В ряду причин, побудивших Александра 1 приступить к разработке проектов либеральных реформ, было влияние Выберите один ответ: 1.Идей Просвещени...
Русский язык
Выписать из художественной литературы 10 предложений с частицам не Только не с других ответов в интернете
Физика
СРОЧНО!!! Напишите решение пожалуйста!!! Два велосипедиста преодолели одинаковую дистанцию 18 км за разное время. Первый затратил 30 мин, а втор...
История
Помогите хотя бы чем сможете(только не из поисковиков) 1)Что такое аграрное общес??во и его признаки 2)Что такое индустриальное общество и его ...