Составить схему управления церковью при Петре I.Очень нужно,помогите!!!!

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Церковная реформаСвоеобразной коллегией стал Синод, или Духовная коллегия, учрежденный в 1721 г. Уничтожение патриаршества отражало стремление Петра I ликвидировать немыслимую при самодержавии петровского времени “княжескую” систему церковной власти. Объявив себя фактически главой церкви, Петр уничтожил ее автономию. Более того, он широко использовал институты церкви для проведения своей политики.Наблюдение за деятельностью Синода поручалось специальному государственному чиновнику — оберпрокурору.